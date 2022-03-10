Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Сакраменто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сакраменто (США), в котором на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» принимал «Денвер Наггетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 106:100.



Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич – 38 очков и 18 подборов. У «Сакраменто» выделился Де'Аарон Фокс, на его счету 32 очка.

В параллельном матче в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» провёл игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 123:85.



Самым результативным игроком у «Юты» стал Боян Богданович, набравший 27 очков. Лучше всех у «Портленда» выступил Трендон Уотфорд, у него 22 очка.

Также «Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Вашингтон Уизардс» (115:109).