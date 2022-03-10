Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Сакраменто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сакраменто (США), в котором на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» принимал «Денвер Наггетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 106:100.
Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич – 38 очков и 18 подборов. У «Сакраменто» выделился Де'Аарон Фокс, на его счету 32 очка.
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 106
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Фокс - 32, Барнс - 17, Лайлз - 14, Мету - 9, Джонс - 8, Митчелл - 8, Холидэй - 8, Лень - 4, Джексон, Дивинченцо, Дэвис, Кета, Лэмб, Сабонис, Харклесс, Холмс
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Моррис - 20, Гордон - 11, Форбс - 11, Рид - 7, Грин - 6, Риверс - 6, Казинс - 5, Кампаццо - 2, Бартон, Грин, Маррей, Ннаджи, Портер, Хиланд, Ховард, Чанчар
В параллельном матче в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» провёл игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 123:85.
Самым результативным игроком у «Юты» стал Боян Богданович, набравший 27 очков. Лучше всех у «Портленда» выступил Трендон Уотфорд, у него 22 очка.
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
123 : 85
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Богданович - 27, Митчелл - 16, О'Нил - 11, Гобер - 9, Гэй - 9, Кларксон - 8, Форрест - 8, Азубуике - 6, Уайтсайд - 6, Батлер - 5, Конли - 5, Пэскелл - 5, Эрнангомес - 5, Хаус - 3, Sneed, Александер-Уолкер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Уотфорд - 22, Джонсон - 15, Эллеби - 10, Williams - 9, Маклемор - 9, Блевинс - 7, Харт - 5, Браун - 4, Ойбанкс - 4, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Хьюз
Также «Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Вашингтон Уизардс» (115:109).
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 109
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 31, Моррис - 27, Кеннард - 19, Зубац - 10, Мэнн - 9, Батюм - 8, Коффи - 7, Хартенштайн - 4, Бостон, Джордж, Ковингтон, Леонард, Оджелей, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 19, Хатимура - 18, Кузма - 17, Колдуэлл-Поуп - 16, Гэффорд - 14, Нето - 12, Кисперт - 9, Смит - 4, Schakel, Авдия, Бил, Брайант, Гилл, Кэри, Саторански, Тодд, Уинстон
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