«Финикс» стал первой командой в этом сезоне, гарантировавшей участие в плей-офф НБА
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Сегодня ночью «Финикс Санз» на выезде обыграл «Майами Хит» со счётом 111:90, тем самым гарантировав себе место в плей-офф. «Санз» стали первой командой в этом сезоне, кому удалось это сделать.
«Мы все в команде отлично знаем, какая перед нами стоит цель», – заявил после матча защитник «Финикса» Девин Букер.
Букер вернулся из ковид-протокола НБА, набрав 23 очка, 8 подборов и 9 передач.
После 66 игр регулярного чемпионата «Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в своём активе 53 победы и 13 поражений. Ближайшим преследователем команды является «Мемфис Гриззлиз», который после 67 игр имеет 45 побед и 22 поражения. Лидером Восточной конференции является «Майами Хит» — 44 победы, 23 поражения.
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