Дуэйн Уэйд сравнил Джа Моранта с собой, Айверсоном и Роузом

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высказал мнение по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Думаю, что для такого парня, как Джа Морант, круто то, что он получил возможность наблюдать за Алленом Айверсоном, Дерриком Роузом и кем-то вроде меня. Я смотрю на Джа. Смотрю на него так же, как на себя. Мы не славимся своими бросками из-за дуги, но лидируем в лиге по очкам в «краске», постоянно оказывая давление на кольцо. Мы в любой момент можем пройти под кольцо, просто используя свой атлетизм в стольких удивительных формах. Поэтому в своей игре я тоже вижу много сходства с Джа. Но я думаю, что он смешал много из нас вместе и вывел это на ещё один уровень», — приводит слова Уэйда Fadeaway World.