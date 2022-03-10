Леброн объяснил, почему не стал сам выполнять бросок на победу в матче с «Хьюстоном»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему не стал сам выполнять бросок в последней атаке основного времени с «Хьюстон Рокетс» и доверил бросок Кармело Энтони.
«Во время прохода у меня была отличная возможность бросить, это безусловно. Но потом на меня вышел Дэвид Нваба. Я сделал пару шагов и оказался под щитом. Я немного потерял равновесие. Я мог попробовать выполнить лей-ап с обратной стороны, но был в плохом положении для броска. Мне показалось, что Мело находится в гораздо лучшей позиции, чем я. Всё просто», — приводит слова Леброна Джеймса NBC Sports.
Напомним, победу в матче одержал «Хьюстон» в овертайме со счётом 139:130.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Джейлен Грин – 32 очка. Алперен Шенгюн заработал дабл-дабл (18 очков и 15 подборов). У «Лейкерс» отличился Расселл Уэстбрук, на его счету 27 очков. Леброн Джеймс заработал трипл-дабл (20 очков, 14 подборов и 11 передач).
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