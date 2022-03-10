Форвард клуба НБА «Майами Хит» Пи Джей Такер высказал недовольство ростом цен на бензин в США. Судя по фото, опубликованном в его «инстаграме», цена на топливо в США достигла $ 4,9 за один галлон бензина.



«Джимми Батлер, пришли мне один из своих десяти электрокаров. Я верну», — написал Пи Джей Такер в «сториз» своего «инстаграма».



37-летний Такер в прошлом сезоне стал чемпионом НБА в составе «Милуоки Бакс». В нынешнем сезоне на счету Такера 59 игр в регулярном чемпионате НБА в составе «Майами», в которых он набирает в среднем 8,2 очка, совершает 5,4 подбора и отдаёт 2,1 результативной передачи.



Напомним, Пи Джей Такер перешёл в «Майами» в нынешнее межсезонье, подписав двухлетний контракт на $ 15 млн.