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Стефен Карри поддержал Расселла Уэстбрука

Стефен Карри поддержал Расселла Уэстбрука
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о недавнем инциденте вокруг баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука. Ранее жена Расселла в социальных сетях пожаловалась на угрозы и давление со стороны болельщиков.

«Я сказал Расселлу Уэстбруку, когда мы играли с ним в Лос-Анджелесе несколько дней назад, что я уважаю то, как он вёл себя на протяжении последнего года, с точки зрения того, что он говорил, как себя вёл и защищал своих близких. Он зверь по своей природе, и нужно уметь уважать это.

Если смотреть с определённой точки зрения, то фанаты всегда создают вас, чтобы потом уничтожить. Те, кто добился выдающихся результатов в этой лиге, знают, что это значит. Он профессионал, и я горжусь тем, как он себя ведёт, и поддерживаю его, несмотря ни на что», — приводит слова Стефена Карри Fadeaway World.

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