34 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Денвером»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором местная команда «Денвер Наггетс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 113:102. Стефен Карри заработал 34 очка.
Значительный вклад в успех гостей внёс Стефен Карри, принёсший своей команде 34 очка. В составе хозяев самым результативным игроком оказался Никола Йокич с 23 очками и 12 подборами.
В параллельном матче в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» местная команда «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Гости победили со счётом 129:100.
Дабл-даблами отметились самые результативные игроки обеих команд. У «Сиксерс» Джоэл Эмбиид заработал 27 очков и 12 подборов, а у гостей отличился Кевин Дюрант с 25 очками и 14 подборами.
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