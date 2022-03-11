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34 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Денвером»

34 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Денвером»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором местная команда «Денвер Наггетс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 113:102. Стефен Карри заработал 34 очка.

Значительный вклад в успех гостей внёс Стефен Карри, принёсший своей команде 34 очка. В составе хозяев самым результативным игроком оказался Никола Йокич с 23 очками и 12 подборами.

В параллельном матче в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» местная команда «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Гости победили со счётом 129:100.

Дабл-даблами отметились самые результативные игроки обеих команд. У «Сиксерс» Джоэл Эмбиид заработал 27 очков и 12 подборов, а у гостей отличился Кевин Дюрант с 25 очками и 14 подборами.

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
100 : 129
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Харрис - 16, Ньянг - 11, Харден - 11, Джордан - 10, Коркмаз - 8, Рид - 7, Макси - 4, Тибулл - 4, Джо - 2, Powell, Браун, Бэсси, Грин, Миллсэп, Милтон, Спрингер
Бруклин Нетс: Дюрант - 25, Карри - 24, Ирвинг - 22, Джонсон - 16, Браун - 11, Миллз - 10, Клэкстон - 9, Драммонд - 7, Горан Драгич - 3, Томас - 2, Гриффин, Дюк, Олдридж, Симмонс, Харрис, Шарп, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
102 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Моррис - 19, Грин - 11, Гордон - 10, Хиланд - 10, Казинс - 9, Грин - 6, Рид - 6, Форбс - 6, Риверс - 2, Бартон, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Ховард, Чанчар
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Пул - 21, Куминга - 18, Томпсон - 18, Луни - 10, Уиггинс - 7, Муди - 5, Бьелица, Грин, Игуодала, Кьоцца, Ли, Портер, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
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