Один из лучших снайперов «Пеликанс» попал в протокол по коронавирусу
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Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум был включён в протокол НБА по вопросам здоровья и безопасности. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.
После перехода в «Нью-Орлеан» Макколлум стал лидером атакующей линии команды, в среднем набирая 27,1 очка, 6,7 передачи и 5,6 подбора.
Кроме того, сообщается, что около недели из-за травмы пропустит лёгкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм.
«Нью-Орлеан» после 66 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации идёт на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и 39 поражениями.
Следующий матч баскетболисты «Пеликанс» проведут 12 марта. Соперником «Нью-Орлеана» станет «Шарлотт Хорнетс». Начало встречи — в 4:00 мск.
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