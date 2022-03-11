Один из лучших снайперов «Пеликанс» попал в протокол по коронавирусу

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум был включён в протокол НБА по вопросам здоровья и безопасности. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.



После перехода в «Нью-Орлеан» Макколлум стал лидером атакующей линии команды, в среднем набирая 27,1 очка, 6,7 передачи и 5,6 подбора.



Кроме того, сообщается, что около недели из-за травмы пропустит лёгкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм.



«Нью-Орлеан» после 66 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации идёт на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и 39 поражениями.



Следующий матч баскетболисты «Пеликанс» проведут 12 марта. Соперником «Нью-Орлеана» станет «Шарлотт Хорнетс». Начало встречи — в 4:00 мск.