Кендрик Перкинс: снимаю свою чёртову шляпу перед Ирвингом
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс оценил игру в защите разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Филадельфия Сиксерс».
«Сегодня вечером я снимаю свою чёртову шляпу перед Кайри! Он играл в защите против Хардена весь матч, воспринял это как личное и свернул его словно чистую простыню! Боже, храни Америку», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
«Бруклин» и «Филадельфия» встречались сегодня, 11 марта. Победу со счётом 129:100 праздновали баскетболисты «Нетс». В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал Кевин Дюрант — 25 очков и 14 подборов. У «Сиксерс» Джоэл Эмбиид заработал 27 очков и 12 подборов.
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