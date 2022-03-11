Кендрик Перкинс: снимаю свою чёртову шляпу перед Ирвингом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс оценил игру в защите разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Филадельфия Сиксерс».

«Сегодня вечером я снимаю свою чёртову шляпу перед Кайри! Он играл в защите против Хардена весь матч, воспринял это как личное и свернул его словно чистую простыню! Боже, храни Америку», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».



«Бруклин» и «Филадельфия» встречались сегодня, 11 марта. Победу со счётом 129:100 праздновали баскетболисты «Нетс». В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал Кевин Дюрант — 25 очков и 14 подборов. У «Сиксерс» Джоэл Эмбиид заработал 27 очков и 12 подборов.