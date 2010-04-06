"Финикс" подписал лидера D-лиги по числу подборов Джонса
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«Финикс» заключил контракт до конца сезона с центровым Дуэйном Джонсом, выступавшим за клуб D-лиги «Остин Торос». В среднем за встречу Джонс набирал 17,6 очка, а также делал 16 подборов, что является лучшим показателем в лиге. Центровой успел проявить себя и в НБА, где играл за «Шарлотт», «Кливленд» и «Бостон», сообщает официальный сайт НБА.
Ожидается, что Джонс заменит травмированного Робина Лопеса в матчах плей-офф.
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