"Финикс" подписал лидера D-лиги по числу подборов Джонса

«Финикс» заключил контракт до конца сезона с центровым Дуэйном Джонсом, выступавшим за клуб D-лиги «Остин Торос». В среднем за встречу Джонс набирал 17,6 очка, а также делал 16 подборов, что является лучшим показателем в лиге. Центровой успел проявить себя и в НБА, где играл за «Шарлотт», «Кливленд» и «Бостон», сообщает официальный сайт НБА.

Ожидается, что Джонс заменит травмированного Робина Лопеса в матчах плей-офф.