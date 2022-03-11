ЦСКА разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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ЦСКА добился победы в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником московского клуба был «Енисей» из Красноярска. Встреча завершилась со счётом 87:62 (18:13, 22:14, 25:8, 22:27) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.
Хозяева смогли навязать борьбу на стартовом игровом отрезке матча. В дальнейшем баскетболисты ЦСКА только наращивали преимущество, доведя его по итогам второй четверти до 13 очков, после чего оно выросло ещё больше. Заключительная десятиминутка, однако, осталась за игроками клуба из Красноярска.
В следующем туре Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с «Зенитом». Матч пройдёт 14 марта в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Енисей» 20 марта встретится с клубом «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
62 : 87
ЦСКА
Москва, Россия
Енисей: Бабушкин, Балашов, Викторов, Винник, Герасимов, Гудумак, Ершов, Митусов, Томпсон, Трушкин, Уэйр, Якушин
ЦСКА: Антонов, Гафуров, Евсеев, Ивлев, Курбанов, Лопатин, Милутинов, Пынько, Умрихин, Ухов, Хоменко, Швед
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