ЦСКА разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА добился победы в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником московского клуба был «Енисей» из Красноярска. Встреча завершилась со счётом 87:62 (18:13, 22:14, 25:8, 22:27) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Хозяева смогли навязать борьбу на стартовом игровом отрезке матча. В дальнейшем баскетболисты ЦСКА только наращивали преимущество, доведя его по итогам второй четверти до 13 очков, после чего оно выросло ещё больше. Заключительная десятиминутка, однако, осталась за игроками клуба из Красноярска.

В следующем туре Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с «Зенитом». Матч пройдёт 14 марта в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Енисей» 20 марта встретится с клубом «Нижний Новгород».