В «Баварии» сообщили о вспышке коронавируса, матчи клуба в Евролиге могут перенести

Мюнхенская «Бавария» сообщила, что в немецкой баскетбольной команде произошла вспышка коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте коллектива. Из-за этого матч чемпионата Германии против «Уильма», запланированный на 13 марта, может быть перенесён. В настоящий момент из-за большого количества положительных тестов на коронавирус у мюнхенского клуба нет необходимого количества игроков для заявки на матч. Тренировочный процесс также был остановлен.



В связи с вспышкой COVID-19 под угрозой оказались и матчи «Баварии» в регулярном чемпионате Евролиги, запланированные на следующую неделю. Мюнхенцы должны 16 марта на выезде сыграть с турецким «Фенербахче», а 19 марта — в гостях с «Олимпией Милан».