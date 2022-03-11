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«Это ещё не дно». Эксперт считает, что «Лейкерс» могут не попасть в плей-ин НБА

«Это ещё не дно». Эксперт считает, что «Лейкерс» могут не попасть в плей-ин НБА
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Спортивный эксперт Крис Бруссард считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» до конца сезона могут выпасть даже из зоны плей-ин.

«Хотите верьте, хотите нет, но это ещё не дно. „Лейкерс“ показали нам, что всё может быть ещё хуже. Сколько раз они пробили дно? Они могут выпасть из зоны плей-ин и потерять все шансы на выход в плей-офф. У них ещё есть время упасть в пропасть», — написал Бруссард в своём «твиттере».

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» уступили «Хьюстон Рокетс» (130:139 ОТ).

После 65 матчей регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» занимают девятую позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 28 побед и 37 поражений. Напомним, в плей-ин попадают команды на местах с седьмого по десятое в конференции.

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