Габриэль Лундберг покинул московский ЦСКА
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Защитник ЦСКА Габриэль Лундберг покинул состав московского клуба, сообщает официальный сайт команды. Стороны приняли решение расторгнуть контракт. Пока неизвестно, в каком клубе датский баскетболист продолжит карьеру.
Лундберг перешёл в ЦСКА в феврале прошлого года из польской «Зелёны Гуры». В составе армейцев Габриэль в матчах Евролиги минувшего сезона набирал в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи за 20,1 минуты на площадке, реализуя 43,6% трёхочковых бросков.
В нынешнем розыгрыше Евролиги Габриэль принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 9,5 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 1,8 результативные передачи.
Напомним, ранее клуб покинули Торнике Шенгелия и Дэниэл Хэкетт.
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