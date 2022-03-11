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Габриэль Лундберг прокомментировал уход из ЦСКА

Габриэль Лундберг прокомментировал уход из ЦСКА
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Датский защитник Габриэль Лундберг прокомментировал решение покинуть состав московского ЦСКА. Напомним, контракт датчанина с ЦСКА был расторгнут по соглашению сторон.

«Жаль, что из-за сложившейся ситуации мне пришлось принять очень трудное решение, решение, основанное на безопасности и благополучии моей семьи. Я хотел бы поблагодарить весь персонал ЦСКА, организацию и лично поблагодарить Андрея Ватутина, Наталию Фураеву и, самое главное, тренера Итудиса за то, что дали мне шанс и возможность дебютировать в Евролиге. Буду за это вечно признателен. Также хотел бы поблагодарить болельщиков ЦСКА: спасибо, что приняли меня, когда я попал в клуб в разгар сезона в прошлом году, спасибо, что поддерживали меня и мою семью во время нашего пребывания здесь. Спасибо за все», — приводит слова Лундберга официальный сайт ЦСКА.

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