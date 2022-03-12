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50 очков Леброна в победной игре «Лейкерс» с «Вашингтоном» и другие результаты матчей НБА

50 очков Леброна в победной игре «Лейкерс» с «Вашингтоном» и другие результаты матчей НБА
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 122:109, благодаря которой им удалось оправиться от двух поражений кряду.

Наибольший вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 50 очков, 7 подборов и 6 передач. Лучшим в составе «Вашингтона» стал экс-игрок «Лос-Анджелеса» Кайл Кузма – 23 очка, 7 подборов и 3 передачи.

Напомним, «Лейкерс» (28-37) занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Вашингтон» (29-35) – 11-й на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 109
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 50, Монк - 21, Хортон-Такер - 15, Ривз - 12, Джонсон - 7, Энтони - 7, Габриэль - 5, Уэстбрук - 5, Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Джонс, Дэвис, Нанн, Огастин, Ховард, Эллингтон
Вашингтон Уизардс: Кузма - 23, Кисперт - 21, Хатимура - 15, Порзингис - 14, Саторански - 14, Смит - 7, Нето - 6, Гэффорд - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Schakel, Авдия, Бил, Брайант, Гилл, Кэри, Тодд, Уинстон

Игровой день открывала встреча между «Орландо Мэджик» и «Миннесотой Тимбервулвз», которая завершилась победой хозяев – 118:110, затем «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде уступили «Атланте Хоукс» (106:112), «Бостон Селтикс» одержал пятую победу кряду, обыграв «Детройт Пистонс» (114:103), «Хьюстон Рокетс» проиграл в матче с «Даллас Маверикс» (100:113), «Мемфис Гриззлиз» благодаря 37+4+8 от Джа Моранта выиграл у «Нью-Йорк Никс» (118:114), дабл-дабл Бэма Адебайо (30 очков, 17 подборов и 1 передача) принёс «Майами Хит» победу над «Кливленд Кавальерс» (117:105), «Шарлотт Хорнетс» на выезде разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» (142:120), «Юта Джаз» уступила «Сан-Антонио Спёрс» (102:104), а «Торонто Рэпторс» неожиданно обыграл «Финикс Санз» (117:112).

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НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Орландо Мэджик: Бамба - 27, Картер - 20, Вагнер - 18, Энтони - 15, Фульц - 14, Вагнер - 8, Хэмптон - 6, Саггс - 5, Океке - 3, Росс - 2, Айзек, Бол, Браздейкис, Лопес, Скофилд, Харрис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Таунс - 21, Расселл - 13, Макдэниелс - 12, Ноуэлл - 12, Беверли - 9, Бисли - 8, Принс - 4, Рид - 4, Вандербилт - 2, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Окоги, Райт
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
112 : 106
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 27, Хаертер - 16, Капела - 14, Галлинари - 13, Хантер - 12, Богданович - 11, Коллинс - 9, Оконгву - 6, Л. Уильямс - 2, Райт - 2, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 24, Зубац - 24, Кеннард - 14, Батюм - 13, Моррис - 13, Коффи - 8, Мэнн - 6, Бостон - 2, Хартенштайн - 2, Джордж, Ковингтон, Леонард, Оджелей, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 103
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 22, Смарт - 20, Уильямс - 12, Уайт - 11, Уильямс - 7, Хорфорд - 6, Притчард - 4, Стаускас - 1, Ryan, Корнет, Мартин, Несмит, Тайс, Томас, Фиттс, Хозер
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Багли III - 20, Грант - 20, Бей - 9, Пикетт - 8, Джозеф - 7, Олиник - 6, Гарза - 4, Ли - 2, Джексон, Диалло, Ливерс, Макгрудер, Смит, Стюарт, Хейз
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Кристофер - 17, Портер - 17, Фернанду - 16, Грин - 11, Мартин - 11, Мэтьюз - 7, Нваба - 7, Шенгюн - 6, Гордон - 4, Шрёдер - 3, Никс - 1, Queen, Вуд, Гаруба, Тэйт, Уолл
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Пауэлл - 26, Динвидди - 16, Бёрк - 15, Грин - 10, Баллок - 8, Дав. Бертанс - 6, Браун - 2, Wright, Брансон, Клебер , Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Финни-Смит, Хардуэй-младший
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
118 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Морант - 37, Джексон - 13, Уильямс - 13, Бейн - 12, Джонс - 11, Кларк - 10, Адамс - 6, Андерсон - 6, Мелтон - 6, Кончар - 4, Альдама, Брукс, Калвер, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 36, Барретт - 23, Бёркс - 18, Фурнье - 12, Куикли - 11, Робинсон - 10, Гибсон - 4, Арчидиаконоу, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Роуз, Саманич, Симс, Топпин, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 105
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Адебайо - 30, Батлер - 24, Хироу - 22, Страс - 17, Робинсон - 9, Оладипо - 5, Дедмон - 3, Лоури - 3, Такер - 2, Юртсевен - 2, Smart, Винсент, Гай, Мартин, Моррис, Хайсмит, Хаслем
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 24, Мобли - 19, Маркканен - 15, Лав - 11, Окоро - 9, Осман - 8, Стивенс - 5, Уэйд - 5, Рондо - 3, Браун - 2, Гудвин - 2, Нембхард - 2, Аллен, Дэвис, ЛеВерт, Секстон, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
120 : 142
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 32, Грэм - 19, Эрнангомес - 15, Маршалл - 14, Хэйс - 13, Джонс - 12, Валанчюнас - 10, Альварадо - 5, Ингрэм, Кларк, Льюис, Макколлум, Нэнс, Снелл, Темпл, Уильямсон, Уоллес
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Розир - 25, Болл - 17, Харрелл - 16, Мартин - 15, Томас - 14, Убре - 10, Пламли - 9, Вашингтон - 6, Макдэниелс - 4, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Ричардс, Тор, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 102
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 27, Коллинс - 15, Пёлтль - 15, Джонсон - 13, Ричардсон - 11, Уокер - 11, Васселл - 8, Джонс - 4, Stewart Jr., Бэйтс-Диоп, Вудард, Кейкок, Ландейл, Лэнгфорд, Макдермотт, Примо, Уискэмп
Юта Джаз: Митчелл - 24, Кларксон - 17, Гобер - 13, Уайтсайд - 13, Гэй - 9, Хаус - 9, Конли - 8, О'Нил - 5, Форрест - 4, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Богданович, Пэскелл, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 117
Торонто Рэпторс
Торонто
Финикс Санз: Пэйн - 24, Букер - 22, Бриджес - 18, Эйтон - 16, Краудер - 13, Холидей - 7, Бийомбо - 4, Крэйг - 3, Макги - 3, Шамет - 2, Джонсон, Камински, Пол, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 42, Сиакам - 25, Барнс - 15, Ачиува - 11, Ванвлит - 10, Янг - 5, Берч - 4, Буше - 4, Бэнтон - 1, Ануноби, Бонга, Брукс, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
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