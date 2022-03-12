50 очков Леброна в победной игре «Лейкерс» с «Вашингтоном» и другие результаты матчей НБА

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 122:109, благодаря которой им удалось оправиться от двух поражений кряду.

Наибольший вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 50 очков, 7 подборов и 6 передач. Лучшим в составе «Вашингтона» стал экс-игрок «Лос-Анджелеса» Кайл Кузма – 23 очка, 7 подборов и 3 передачи.

Напомним, «Лейкерс» (28-37) занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Вашингтон» (29-35) – 11-й на Востоке.

Игровой день открывала встреча между «Орландо Мэджик» и «Миннесотой Тимбервулвз», которая завершилась победой хозяев – 118:110, затем «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде уступили «Атланте Хоукс» (106:112), «Бостон Селтикс» одержал пятую победу кряду, обыграв «Детройт Пистонс» (114:103), «Хьюстон Рокетс» проиграл в матче с «Даллас Маверикс» (100:113), «Мемфис Гриззлиз» благодаря 37+4+8 от Джа Моранта выиграл у «Нью-Йорк Никс» (118:114), дабл-дабл Бэма Адебайо (30 очков, 17 подборов и 1 передача) принёс «Майами Хит» победу над «Кливленд Кавальерс» (117:105), «Шарлотт Хорнетс» на выезде разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» (142:120), «Юта Джаз» уступила «Сан-Антонио Спёрс» (102:104), а «Торонто Рэпторс» неожиданно обыграл «Финикс Санз» (117:112).

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