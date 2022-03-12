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Грег Попович вышел в лидеры по победам в регулярных чемпионатах НБА среди всех тренеров

Грег Попович вышел в лидеры по победам в регулярных чемпионатах НБА среди всех тренеров
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович стал рекордсменом по победам в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности на его счету 1336 побед.

На первое место Поповича вывел успех его команды в матче с «Ютой Джаз» (104:102).

Попович достиг рекордного показателя за 2030 матчей. На втором месте по победам в регулярных чемпионатах НБА идёт Дон Нельсон, в активе которого 1335 побед.

В качестве главного тренера «Сан-Антонио» Попович начал работу в 1996 году. За время карьеры американский специалист пять раз становился победителем Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио» и трижды признавался тренером года. Не так давно Грег стал первым тренером в истории НБА, который одержал в сумме 1500 побед в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

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