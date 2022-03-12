Стивен Эй Смит: теперь о Леброне остаётся сказать только одну вещь

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит отреагировал на впечатляющую результативность форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» лидер калифорнийской команда записал на своей счёт 50 очков, а также выполнил 7 подборов и отдал 6 передач.



«После этого взрыва в виде 50 очков о Леброне остаётся сказать только одну вещь: нам действительно будет его не хватать, когда он уйдёт!» — написал Эй Смит в своём «твиттере».



Напомним, матч «Лос-Анджелеса» и «Уизардс» завершился победой «Лейкерс» со счётом 122:109. Лучшим в составе «Вашингтона» стал экс-игрок «Лос-Анджелеса» Кайл Кузма – в его активе 23 очка, 7 подборов и 3 результативные передачи.