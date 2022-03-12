Айзея Томас подпишет новый 10-дневный контракт с «Шарлотт»
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Айзея Томас подпишет второй 10-дневный контракт с клубом, сообщает The Charlotte Observer. Томас принял участие в трёх матчах клуба, набирая в среднем 9,7 очка.
Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он отыграл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.
В нынешнем сезоне Томас успел поиграть за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», однако был отчислен из обоих клубов по окончании пробного 10-дневного контракта. В составе «Лейкерс» Томас сыграл в четырёх встречах, за «Даллас» — и вовсе в одной.
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