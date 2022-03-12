Игрок ротации «Денвера» может не вернуться в строй до конца сезона

Защитник «Денвер Наггетс» Джамал Мюррей может не вернуться на паркет до конца нынешнего сезона НБА, сообщает Denver Post. Как информирует источник, вероятность возвращения игрока к заключительному матчу регулярного чемпионата НБА, который состоится 10 апреля 2022 года, составляет примерно 50 процентов.



Защитник получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (100:119) в ноябре 2021 года. В 18 играх этого сезона Мюррей набирал в среднем 5,4 очка и 3,5 подбора за 18,9 минуты, будучи важным игроком ротации.



Несмотря на опасения экспертов, существует вероятность участия игрока в плей-офф. «Денвер» после 67 матчей регулярного чемпионата занимает шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции с 40 победами и 27 поражениями.