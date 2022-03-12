Игрок ротации «Денвера» может не вернуться в строй до конца сезона

Защитник «Денвер Наггетс» Джамал Мюррей может не вернуться на паркет до конца нынешнего сезона НБА, сообщает Denver Post. Как информирует источник, вероятность возвращения игрока к заключительному матчу регулярного чемпионата НБА, который состоится 10 апреля 2022 года, составляет примерно 50 процентов.
Защитник получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (100:119) в ноябре 2021 года. В 18 играх этого сезона Мюррей набирал в среднем 5,4 очка и 3,5 подбора за 18,9 минуты, будучи важным игроком ротации.
Несмотря на опасения экспертов, существует вероятность участия игрока в плей-офф. «Денвер» после 67 матчей регулярного чемпионата занимает шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции с 40 победами и 27 поражениями.
- 12 марта 2022
-
22:41
-
21:50
-
20:47
-
19:56
-
18:58
-
17:59
-
16:42
-
15:03
-
14:29
-
13:12
-
12:12
-
11:38
-
10:46
-
10:02
-
09:24
-
09:00
- 11 марта 2022
-
23:56
-
22:24
-
21:21
-
21:19
-
20:58
-
20:01
-
18:43
-
17:46
-
16:47
-
15:51
-
15:07
-
14:20
-
13:07
-
12:20
-
11:35
-
11:22
-
10:17
-
09:39
-
09:35