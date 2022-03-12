Леброн бросил играть после очередного промаха Уэстбрука

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс довольно красноречиво отреагировал на очередной промах Расселла Уэстбрука в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс».



После удачного блок-шота Джеймса Уэстбрук сыграл на подборе и бросился в быстрый отрыв, однако не сумел реализовать бросок из-под кольца. После окончания эпизода Леброн остановился и даже не стал возвращаться в защиту.

Напомним, встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 122:109, благодаря которой им удалось прервать серию из двух поражений кряду. Леброн Джеймс в этом матче записал на свой счёт 50 очков, 7 подборов и 6 передач.



«Лейкерс» (28-37) занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.



Уэстбрук в последнее время подвергается жёсткой критике со стороны экспертов и болельщиков.