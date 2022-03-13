Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» переиграть «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Торонто Рэпторс». Победу в нём одержал «Торонто» со счётом 127:115.



Значительный вклад в успех гостей внёс Паскаль Сиакам – 33 очка. Скотти Барнс же заработал дабл-дабл (25 очков и 10 передач). У «Денвера» выделился Никола Йокич, на его счету 26 очков и 10 подборов.

В параллельном матче в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» провела игру с «Сакраменто Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 134:125.



Самым результативным игроком у «Юты» стал Джордан Кларксон, набравший 45 очков. Хассан Уайтсайд же заработал дабл-дабл (12 очков и 21 подбор). Лучше всех у «Сакраменто» выступил Де'Арон Фокс, у него 41 очко и 11 передач.

Также «Портленд Трэйл Блэйзерс» одолел «Вашингтон Уизардс» (127:118).