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Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» переиграть «Торонто»

Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» переиграть «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Торонто Рэпторс». Победу в нём одержал «Торонто» со счётом 127:115.

Значительный вклад в успех гостей внёс Паскаль Сиакам – 33 очка. Скотти Барнс же заработал дабл-дабл (25 очков и 10 передач). У «Денвера» выделился Никола Йокич, на его счету 26 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
115 : 127
Торонто Рэпторс
Торонто
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Хиланд - 17, Бартон - 16, Грин - 13, Моррис - 9, Риверс - 8, Форбс - 8, Казинс - 7, Грин - 6, Рид - 5, Гордон, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Ховард, Чанчар
Торонто Рэпторс: Сиакам - 33, Барнс - 25, Буше - 21, Ачиува - 15, Янг - 9, Берч - 8, Трент-мл. - 8, Брукс - 3, Ватанабэ - 3, Бэнтон - 2, Ануноби, Бонга, Ванвлит, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани

В параллельном матче в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» провела игру с «Сакраменто Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 134:125.

Самым результативным игроком у «Юты» стал Джордан Кларксон, набравший 45 очков. Хассан Уайтсайд же заработал дабл-дабл (12 очков и 21 подбор). Лучше всех у «Сакраменто» выступил Де'Арон Фокс, у него 41 очко и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
134 : 125
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Кларксон - 45, Богданович - 26, Митчелл - 25, Уайтсайд - 12, О'Нил - 7, Хаус - 7, Гэй - 6, Батлер - 5, Пэскелл - 1, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Гобер, Конли, Форрест, Эрнангомес
Сакраменто Кингз: Фокс - 41, Барнс - 18, Митчелл - 14, Лайлз - 13, Мету - 12, Лэмб - 8, Холмс - 7, Джонс - 6, Дивинченцо - 3, Холидэй - 3, Джексон, Дэвис, Кета, Лень, Сабонис, Харклесс

Также «Портленд Трэйл Блэйзерс» одолел «Вашингтон Уизардс» (127:118).

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
127 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Харт - 44, Уотфорд - 27, Ойбанкс - 20, Williams - 10, Эллеби - 10, Браун - 9, Джонсон - 6, Маклемор - 1, Блевинс, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Хьюз
Вашингтон Уизардс: Колдуэлл-Поуп - 26, Кузма - 22, Кисперт - 15, Гэффорд - 14, Хатимура - 12, Смит - 10, Брайант - 9, Гилл - 6, Нето - 4, Schakel, Авдия, Бил, Кэри, Порзингис, Саторански, Тодд, Уинстон
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