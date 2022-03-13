Энес Кантер: Китай, Россия и Иран проверяют США на прочность!

Центровой Энес Кантер Фридом разместил новый пост в своём «твиттере», оставив краткий комментарий об актуальной повестке на мировой арене.



«Китай, Россия и Иран одновременно проверяют США на прочность!» — написал Кантер.



10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас центровой является свободным агентом. Кантер не раз заявлял, что случившееся стало следствием его активной политической позиции. Игрок часто выступал с жёсткой критикой в адрес правительств Китая и Турции. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в Европе.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кантер принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 3,7 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 0,2 передачи.

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