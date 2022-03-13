Стивен Эй Смит предположил, в каком случае «Лейкерс» смогут продолжать борьбу в НБА

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит поделился мыслями относительно того, в каком случае «Лос-Анджелес Лейкерс» сохранит шансы на борьбу в нынешнем сезона НБА.



«Они могут столкнуться с «Мемфисом». Если вы «Лос-Анджелес Лейкерс» и боретесь за место в плей-ин, если вы достаточно удачливы, чтобы выиграть плей-ин, то вот с кем вы столкнётесь. Конечно, я прекрасно понимаю, что они едва ли могут считаться фаворитами. Ведь весь сезон они из себя ничего не представляли. Но, в конце концов, если Леброн будет Леброном, а Энтони Дэвис вернётся в полном здравии, можем ли мы быть так уверены, что они не выиграют серию с “Мемфисом”?», — сказал Эй Смит на NBA on ESPN.



«Лос-Анджелес» занимает девятую позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 29 побед в 66 встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.