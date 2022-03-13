Экс-игрок ЦСКА Габриэль Лундберг подписал контракт с «Финикс Санз»

Датский защитник Габриэль Лундберг подписал контракт с клубом НБА «Финикс Санз». Об этом проинформировала пресс-служба команды. Ранее сообщалось, что игрок подпишет двустороннее соглашение с «Финиксом», которое будет действовать до конца нынешнего сезона.



Лундберг покинул московский ЦСКА 11 марта. За армейцев датчанин выступал с февраля прошлого года. В Россию он приехал из польской команды «Зелёна-Гура».

В нынешнем розыгрыше Евролиги Габриэль участвовал в 23 встречах, в которых в среднем набирал 9,5 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 1,8 результативные передачи. В Единой лиги ВТБ защитник сыграл в 11 матчах, в среднем набирая 12,9 очка, 2,4 подбора и 3,4 передачи.

«Финикс» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 победы в 67 встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.

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