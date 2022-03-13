«Только Джеймс Харден может всё изменить». Шарп — о разгромном поражении «Филадельфии»

Известный эксперт НБА Шеннон Шарп высказался о разгромном поражение «Филадельфии Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Бруклин Нетс» (100:129).
«Это то, что я больше всего люблю в этом спорте, потому что каждый может получить возможность обновить своё резюме. У Джеймса Хардена есть такая же возможность. Он играл не так хорошо, как ранее, но может всё изменить. Только Джеймс Харден может это сделать. Я верю, что это произойдёт. Когда это будет сделано, он и Джоэл Эмбиид будут бороться за чемпионство», — сказал Шарп в эфире First Take.
«Нетс» и «Сиксерс» встречались 11 марта. Харден в этом матче набрал 11 очков, выполнил 11 подборов и отдал 5 передач. После этой встречи некоторые эксперты выступили с критикой в его адрес. В активе Эмбиида было 27 очков, 12 подборов и 2 передачи.
- 13 марта 2022
-
14:42
-
13:52
-
13:17
-
12:00
-
10:35
-
10:21
-
09:38
-
08:33
-
07:17
-
00:46
- 12 марта 2022
-
23:49
-
22:41
-
21:50
-
20:47
-
19:56
-
18:58
-
17:59
-
16:42
-
15:03
-
14:29
-
13:12
-
12:12
-
11:38
-
10:46
-
10:02
-
09:24
-
09:00
- 11 марта 2022
-
23:56
-
22:24
-
21:21
-
21:19
-
20:58
-
20:01
-
18:43
-
17:46