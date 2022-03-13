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«Парма» одержала уверенную победу в матче с «Автодором» в Единой лиге ВТБ

«Парма» одержала уверенную победу в матче с «Автодором» в Единой лиге ВТБ
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«Парма» одержала победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником пермского клуба был «Автодор» из Саратова. Встреча завершилась со счётом 94:73 (25:22, 22:18, 24:17, 23:16) в пользу хозяев площадки.

Первая половина встречи проходила преимущественно в равной борьбе. Отрыв баскетболисты «Пармы» смогли обеспечить в третьей десятиминутке. Её хозяева паркета завершали с перевесом в 14 очков. Переломить ход встречи в заключительном игровом отрезке у гостей не получилось.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт 17 марта в Москве. Начало запланировано на 19:30 мск. «Автодор» 20 марта на выезде сыграет с «Астаной». Встреча начнётся в 12:00 мск.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
94 : 73
Автодор
Саратов, Россия
Парма: Воронов, Жмако, Забелин, Клементьев, Куров, Лиходей, Перевалов, Платунов, Тучков, Хилл, Шейко, Шестаков
Автодор: Гаврилов, Джонсон, Иванов, Квитковских, Минченко, Петенев, Печкин, Пранаускис, Сергеев, Шакич
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