«Какой-то сюрреализм». Габриэль Лундберг прокомментировал переход из ЦСКА в «Финикс Санз»

Датский защитник Габриэль Лундберг прокомментировал подписание контракта с «Финикс Санз», разместив соответствующий пост в своём «инстаграме».
«Слова просто не смогут передать всех чувств, которые сейчас меня переполняют. Я действительно не знаю, как всё это описать. Сбылась мечта, которая была у меня с тех пор, когда я был ещё маленьким пятилетним мальчиком — я подписал контракт с клубом НБА. Я в НБА! Возможность оказаться там для меня, датчанина — это какой-то сюрреализм. Я невероятно горжусь тем, что буду иметь возможность представлять свою страну в лучшей баскетбольной лиге мира.
Мой пример в очередной раз доказывает, что независимо от вида спорта, страны проживания, происхождения или возможностей семьи у каждого благодаря упорному труду, силе воли, уверенности в себе и капельке удачи может появиться шанс на осуществление своей мечты.
Большое спасибо всему коллективу «Санз»: менеджменту и тренерскому штабу — за предоставленную возможность стать частью вашей семьи», — написал Лундберг.
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