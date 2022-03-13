Сергей Тараканов рассказал, почему многие иностранцы остались в Единой лиге ВТБ

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов высказал мнение по поводу того, почему некоторые иностранные баскетболисты не стали покидать российские клубы, несмотря на ситуацию в мире.

«Это легко объяснимо — баскетболисты хотят сохранить свои деньги. Видимо, их государства не оказывают на них такого же серьёзного давления, поэтому эти спортсмены могут позволить себе не идти в одном ряду с остальными. Как ни странно, среди них есть и американцы. Наверняка им советуют покинуть Россию, но существует определённая свобода выбора. Естественно, многие хотят доработать до конца контракта на сезон.

В составе ЦСКА осталось немного иностранцев: Уилл Клайберн и Никола Милутинов. И в случае с первым ситуация выглядит парадоксальной. США — главный антагонист России, однако некоторые американцы отказываются уезжать. И это сложно объяснить. Что касается его одноклубника, то здесь всё предельно понятно. Он является выходцем из более дружественной страны — Сербии, поэтому на родине на него не оказывается такого давления, как на других», — приводит слова Тараканова RT на русском