«Мне нравится играть с лучшими». Йокич высказался по поводу Эмбиида

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич дал комментарий по поводу лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Он великий игрок, великий. Он может делать всё на паркете, он контролирует игру, и он претендует на звание MVP и лучшего игрока лиги. Он действительно доминирующий игрок. Мне нравится играть с лучшими», — приводит слова Йокича Fadeaway World.

7 марта в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» Йокич показал статистическую линейку из 46 очков, 12 подборов, 11 передач, 3 перехватов и 4 блок-шотов. Он стал вторым игроком в истории НБА после Уилта Чемберлена, который сделал трипл-дабл из 45 очков при 70% попадания с игры (16 из 22 с игры).

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