«Мне нравится играть с лучшими». Йокич высказался по поводу Эмбиида
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич дал комментарий по поводу лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
«Он великий игрок, великий. Он может делать всё на паркете, он контролирует игру, и он претендует на звание MVP и лучшего игрока лиги. Он действительно доминирующий игрок. Мне нравится играть с лучшими», — приводит слова Йокича Fadeaway World.
7 марта в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» Йокич показал статистическую линейку из 46 очков, 12 подборов, 11 передач, 3 перехватов и 4 блок-шотов. Он стал вторым игроком в истории НБА после Уилта Чемберлена, который сделал трипл-дабл из 45 очков при 70% попадания с игры (16 из 22 с игры).
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