«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» благодаря 53 очкам Дюранта
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Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Бруклин Нетс» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Никс». Счёт встречи — 110:107 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, который записал на свой счёт 53 очка. У гостей больше всех отличился Джулиус Рэндл — 26 очков.
Стоит отметить, что «Бруклин» лидировал в счёте на протяжении большей части матча, однако ближе к концовке четвёртой четверти гости сумели сравнять счёт — 103:103. Тем не менее на большее «Нью-Йорк» не хватило, и последние две минуты оказались за хозяевами, что привело к их итоговой победе.
После 68 игр «Бруклин» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея 35 побед и 33 поражения. «Нью-Йорк» идёт 12-м (28-40).
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Дюрант - 53, Драммонд - 18, Браун - 15, Клэкстон - 10, Горан Драгич - 7, Миллз - 5, Джонсон - 2, Гриффин, Дюк, Ирвинг, Карри, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп, Эдвардс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Фурнье - 25, Барретт - 24, Топпин - 8, Робинсон - 7, Куикли - 6, Симс - 6, Бёркс - 5, Арчидиаконоу, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Роуз, Саманич, Уокер
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