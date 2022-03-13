«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» благодаря 53 очкам Дюранта

Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Бруклин Нетс» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Никс». Счёт встречи — 110:107 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, который записал на свой счёт 53 очка. У гостей больше всех отличился Джулиус Рэндл — 26 очков.

Стоит отметить, что «Бруклин» лидировал в счёте на протяжении большей части матча, однако ближе к концовке четвёртой четверти гости сумели сравнять счёт — 103:103. Тем не менее на большее «Нью-Йорк» не хватило, и последние две минуты оказались за хозяевами, что привело к их итоговой победе.

После 68 игр «Бруклин» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея 35 побед и 33 поражения. «Нью-Йорк» идёт 12-м (28-40).