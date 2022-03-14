Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

47 очков Трей Янга помогли «Атланте» обыграть «Индиану»

47 очков Трей Янга помогли «Атланте» обыграть «Индиану»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в «Атланте» на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 131:128.

В составе победителей самым результативным стал Трей Янг, который набрал 47 очков. В составе проигравшей команды самыми результативными стали Тайрис Халибёртон и Бадди Хилд, которые набрали по 25 очков.
Таким образом, «Атланта» одержала вторую победу подряд. «Индиана», в свою очередь, потерпела четвёртое поражение за последние пять игр.

В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 130:105, а «Мемфис Гриззлиз» одержал победу в матче с «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 125:118.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
131 : 128
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Янг - 47, Галлинари - 15, Хантер - 15, Хаертер - 14, Богданович - 13, Оконгву - 13, Капела - 10, Л. Уильямс - 2, Райт - 2, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Хилд - 25, Вашингтон - 22, Taylor - 16, Бриссетт - 15, Смит - 13, Джексон - 12, Stephenson, Sykes, Битадзе, Брогдон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
130 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 32, Хэйс - 21, Маршалл - 17, Альварадо - 16, Эрнангомес - 12, Грэм - 10, Мёрфи - 8, Джонс - 7, Уоллес - 7, Джонсон, Ингрэм, Кларк, Льюис, Макколлум, Нэнс, Снелл, Темпл, Уильямсон
Хьюстон Рокетс: Грин - 17, Нваба - 15, Тэйт - 14, Кристофер - 13, Шенгюн - 9, Вуд - 8, Никс - 8, Мэтьюз - 7, Портер - 6, Мартин - 5, Гаруба - 3, Queen, Гордон, Уолл, Фернанду, Шрёдер
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 125
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Базли - 29, Waters III - 16, Манн - 15, Покушевски - 10, Маледон - 9, Роби - 6, Sarr - 2, Гидди, Джером, Дорт, Крейчи, Мускала, Робинсон-Эрл, Уиггинс, Уильямс, Фэйворс
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 21, Джексон - 18, Морант - 17, Брукс - 15, Джонс - 12, Кларк - 12, Уильямс - 11, Адамс - 9, Андерсон - 6, Мелтон - 4, Альдама, Калвер, Кончар, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022