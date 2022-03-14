47 очков Трей Янга помогли «Атланте» обыграть «Индиану»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в «Атланте» на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 131:128.

В составе победителей самым результативным стал Трей Янг, который набрал 47 очков. В составе проигравшей команды самыми результативными стали Тайрис Халибёртон и Бадди Хилд, которые набрали по 25 очков.

Таким образом, «Атланта» одержала вторую победу подряд. «Индиана», в свою очередь, потерпела четвёртое поражение за последние пять игр.

В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 130:105, а «Мемфис Гриззлиз» одержал победу в матче с «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 125:118.