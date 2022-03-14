47 очков Трей Янга помогли «Атланте» обыграть «Индиану»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в «Атланте» на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 131:128.
В составе победителей самым результативным стал Трей Янг, который набрал 47 очков. В составе проигравшей команды самыми результативными стали Тайрис Халибёртон и Бадди Хилд, которые набрали по 25 очков.
Таким образом, «Атланта» одержала вторую победу подряд. «Индиана», в свою очередь, потерпела четвёртое поражение за последние пять игр.
В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 130:105, а «Мемфис Гриззлиз» одержал победу в матче с «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 125:118.
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
131 : 128
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Янг - 47, Галлинари - 15, Хантер - 15, Хаертер - 14, Богданович - 13, Оконгву - 13, Капела - 10, Л. Уильямс - 2, Райт - 2, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Хилд - 25, Вашингтон - 22, Taylor - 16, Бриссетт - 15, Смит - 13, Джексон - 12, Stephenson, Sykes, Битадзе, Брогдон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
130 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 32, Хэйс - 21, Маршалл - 17, Альварадо - 16, Эрнангомес - 12, Грэм - 10, Мёрфи - 8, Джонс - 7, Уоллес - 7, Джонсон, Ингрэм, Кларк, Льюис, Макколлум, Нэнс, Снелл, Темпл, Уильямсон
Хьюстон Рокетс: Грин - 17, Нваба - 15, Тэйт - 14, Кристофер - 13, Шенгюн - 9, Вуд - 8, Никс - 8, Мэтьюз - 7, Портер - 6, Мартин - 5, Гаруба - 3, Queen, Гордон, Уолл, Фернанду, Шрёдер
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 125
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Базли - 29, Waters III - 16, Манн - 15, Покушевски - 10, Маледон - 9, Роби - 6, Sarr - 2, Гидди, Джером, Дорт, Крейчи, Мускала, Робинсон-Эрл, Уиггинс, Уильямс, Фэйворс
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 21, Джексон - 18, Морант - 17, Брукс - 15, Джонс - 12, Кларк - 12, Уильямс - 11, Адамс - 9, Андерсон - 6, Мелтон - 4, Альдама, Калвер, Кончар, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
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