Леброн Джеймс первым в истории НБА сделал 10 тысяч подборов и передач

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, которому удалось сделать 10 000 подборов и 10 000 передач, сообщается в официальном «твиттере» НБА.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». Сам матч «Лейкерс» проиграли со счётом 111:140. Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в этой встрече, записав в свой актив 31 очко.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 50 и более очков за матч до 21 года, а затем повторил это после 35 лет.

В нынешнем сезоне Леброн проводит в среднем на площадке 36.50 минут, за которые набирает 29,7 очка, делает 8,2 подбора и 6,3 передачи.