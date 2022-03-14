Агент, работающий с иностранцами в лиге ВТБ: легионеры по-прежнему готовы ехать в Россию

Агент Станислав Рыжов рассказал, что многие американские легионеры до сих пор желают приехать в Россию, чтобы выступать в командах Единой лиги ВТБ.

«Многие американские агенты, увидев отток иностранных игроков из России, предлагают своих подопечных. Общеизвестно, что далеко не все американцы интересуются политикой за пределами своей страны. Другое дело, что сейчас решить визовые вопросы практически нереально. Клубы задают вопрос так: нам нужны американцы с визой или граждане безвизовых стран. Поэтому сейчас осуществляется много переходов внутри российского рынка.

Каспер Уэйр в ЦСКА? Он достойно играл за «Енисей», но его перехода в клуб калибра Евролиги я не ожидал. В целом никто не мог предсказать такое развитие событий. Очевидно, что в этом сезоне результат будут определять российские игроки. Так что будет очень интересно», — приводит слова Рыжова «Спорт-экспресс».