ЦСКА вырвал победу в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на домашней площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:78.



Судьба встречи решилась за 15 секунд до финальной сирены — после фола Джордана Лойда на Каспере Уэйре судьи назначили два штрафных броска по кольцу санкт-петербургской команды. Уэйр уверенно реализовал штрафные, после чего Билли Бэрон попробовал принести «Зениту» победу трёхочковым за три секунды до сирены, однако промахнулся.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Алексей Швед, записавший на свой счёт 25 очков. В составе «Зенита» 20 очков на свой счёт записал Джордан Лойд.