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ЦСКА вырвал победу в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА вырвал победу в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на домашней площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:78.

Судьба встречи решилась за 15 секунд до финальной сирены — после фола Джордана Лойда на Каспере Уэйре судьи назначили два штрафных броска по кольцу санкт-петербургской команды. Уэйр уверенно реализовал штрафные, после чего Билли Бэрон попробовал принести «Зениту» победу трёхочковым за три секунды до сирены, однако промахнулся.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Алексей Швед, записавший на свой счёт 25 очков. В составе «Зенита» 20 очков на свой счёт записал Джордан Лойд.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
79 : 78
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Швед - 25, Антонов - 17, Уэйр - 14, Курбанов - 9, Милутинов - 9, Ухов - 3, Ивлев - 2, Гафуров, Евсеев, Лопатин, Умрихин, Хоменко
Зенит: Лойд - 20, Д. Кулагин - 17, Пойтресс - 14, Бэрон - 8, Захаров - 7, Понитка - 7, Моня - 3, Зубков - 2, Вольхин, Карасёв, Карвер, Фридзон
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