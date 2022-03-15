Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



«Поздравляю ЦСКА с победой. Это был тот матч, в котором могли победить обе команды. В целом это был хороший матч, который предрешил один подбор. В этом компоненте нам не удалось реализоваться в этой встрече. Это была очень непростая игра: не все единоборства мы контролировали, не всё в защите получалось, были проблемы с потерями. Ещё раз повторю, что в этой игре могли победить обе команды. В баскетболе тренеры не могут говорить про вещи, которые не поддаются контролю. Мы работаем и готовимся к следующему матчу», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт «Зенита».