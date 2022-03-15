Чирлидерши зажигали на паркете, Антонов пылко праздновал победу. Фото c ЦСКА — «Зенит»

14 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на домашней площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:78.



Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».



«Игра могла обернуться победой любой из команд. У нас были хорошие моменты, мы здорово начали, но во второй и третьей четвертях плохо защищались, при этом не попадали открытые броски. В раздевалку мы ушли с плохим процентом попаданий, хотя и «Зенит» атаковал ниже своих стандартов, чуть лучше реализуя трёхочковые. При этом на табло была ничья. Когда мы уступали «-11», в тайм-ауте мы говорили о том, что должны лучше играть в обороне и за счёт этого получить броски. Мы изменили отношение в защите, что закалило нас, и в итоге игру решили подборы от Николы и Саймона в концовке. Во второй половине мы попали 13 из 16 двухочковых, в итоге реализовав 64%, мы попадали важные штрафные, лучше двигали мяч. Наши игроки нашли в себе силы, «читали» ситуации, пользовались неравноценными разменами. Да, победа есть победа, но для нас она пришла в непростых обстоятельствах, мы провели два матча на выезде, играли дважды за три дня. Так что команда и болельщики заслужили поздравления. Отдельно хочу отметить Вову Ивлева, который дал нам 12 с половиной качественных минут, очень помог команде со скамейки, играя после болезни», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.