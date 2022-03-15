Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Янга помог «Атланте» одолеть «Портленд»

Дабл-дабл Янга помог «Атланте» одолеть «Портленд»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Атланте (США), в котором на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в нём одержала «Атланта» со счётом 122:113.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Трей Янг – 46 очков и 12 передач. У «Портленда» выделился Джош Харт, на его счету 31 очко. Дрю Ойбанкс же заработал дабл-дабл (16 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
122 : 113
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Атланта Хоукс: Янг - 46, Хантер - 20, Хаертер - 14, Оконгву - 12, Богданович - 9, Капела - 8, Луваву-Кабарро - 5, Л. Уильямс - 4, Райт - 4, Галлинари, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Мэйс, Нокс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Харт - 31, Уотфорд - 22, Williams - 20, Ойбанкс - 16, Хьюз - 8, Джонсон - 6, Эллеби - 6, Браун - 2, Данн - 2, Блевинс, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Маклемор, Нуркич, Саймонс, Уинслоу

В параллельном матче в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» провела игру с «Денвер Наггетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 114:110.

Самым результативным игроком у «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 22 очка и 13 подборов. Лучше всех у «Филадельфии» выступил Джоэл Эмбиид, у него 34 очка. Джеймс Харден же заработал дабл-дабл (24 очка и 11 передач).

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Харден - 24, Макси - 19, Харрис - 10, Тибулл - 9, Ньянг - 8, Джордан - 3, Милтон - 3, Powell, Браун, Бэсси, Грин, Джо, Коркмаз, Миллсэп, Рид, Спрингер
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Хиланд - 21, Бартон - 20, Моррис - 11, Грин - 10, Казинс - 8, Гордон - 7, Грин - 6, Форбс - 5, Риверс - 4, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Рид, Ховард, Чанчар

Также «Кливленд Кавальерс» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом (120:111).

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2022, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
120 : 111
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Мобли - 30, Гарлэнд - 24, Окоро - 20, Маркканен - 17, Лав - 13, ЛеВерт - 11, Стивенс - 5, Аллен, Браун, Гудвин, Дэвис, Нембхард, Осман, Рондо, Секстон, Уиндлер, Уэйд
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 24, Коффи - 19, Мэнн - 18, Кеннард - 14, Бостон - 11, Хартенштайн - 10, Оджелей - 9, Батюм - 6, Джексон, Джордж, Ковингтон, Леонард, Моррис, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022