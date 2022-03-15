Дабл-дабл Янга помог «Атланте» одолеть «Портленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Атланте (США), в котором на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в нём одержала «Атланта» со счётом 122:113.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Трей Янг – 46 очков и 12 передач. У «Портленда» выделился Джош Харт, на его счету 31 очко. Дрю Ойбанкс же заработал дабл-дабл (16 очков и 10 подборов).
В параллельном матче в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» провела игру с «Денвер Наггетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 114:110.
Самым результативным игроком у «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 22 очка и 13 подборов. Лучше всех у «Филадельфии» выступил Джоэл Эмбиид, у него 34 очка. Джеймс Харден же заработал дабл-дабл (24 очка и 11 передач).
Также «Кливленд Кавальерс» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом (120:111).
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