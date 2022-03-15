«Голден Стэйт» победил «Вашингтон». Карри набрал 47 очков

В Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Вашингтон Уизардс» в рамках регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Стефен Карри, он набрал 47 очков. У «Вашингтона» заметнее всех отметился форвард Кристапс Порзингис с 25 очками.
В параллельном матче «Сакраменто Кингз» на «Голден Уан-центр» принимал «Чикаго Буллз». Хозяева одержали победу со счётом 112:103 и прервали серию из двух побед «Буллз».
Самый значимый вклад в матче внёс защитник «Кингз» Де’Аарон Фокс, который набрал 34 очка. У «Чикаго» лучше всех выступил Зак Лавин, в его активе 27 очков.
«Сакраменто» занимает 13 место в Западной конференции НБА. «Чикаго» располагается на 4 строчке в восточной конференции первенства.
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