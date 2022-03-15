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«Голден Стэйт» победил «Вашингтон». Карри набрал 47 очков

«Голден Стэйт» победил «Вашингтон». Карри набрал 47 очков
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В Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Вашингтон Уизардс» в рамках регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Стефен Карри, он набрал 47 очков. У «Вашингтона» заметнее всех отметился форвард Кристапс Порзингис с 25 очками.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» на «Голден Уан-центр» принимал «Чикаго Буллз». Хозяева одержали победу со счётом 112:103 и прервали серию из двух побед «Буллз».

Самый значимый вклад в матче внёс защитник «Кингз» Де’Аарон Фокс, который набрал 34 очка. У «Чикаго» лучше всех выступил Зак Лавин, в его активе 27 очков.

«Сакраменто» занимает 13 место в Западной конференции НБА. «Чикаго» располагается на 4 строчке в восточной конференции первенства.

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Сан-Франциско
Окончен
126 : 112
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 47, Пул - 20, Томпсон - 20, Куминга - 12, Бьелица - 7, Портер - 7, Грин - 6, Луни - 4, Муди - 3, Игуодала, Кьоцца, Ли, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уиггинс, Уэзерспун
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 25, Колдуэлл-Поуп - 19, Авдия - 13, Хатимура - 12, Кузма - 11, Смит - 11, Гэффорд - 9, Нето - 8, Кисперт - 4, Schakel, Бил, Брайант, Гилл, Кэри, Саторански, Тодд, Уинстон
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Сакраменто
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112 : 103
Чикаго Буллз
Чикаго
Сакраменто Кингз: Фокс - 34, Сабонис - 22, Митчелл - 16, Дивинченцо - 15, Мету - 10, Лайлз - 9, Барнс - 6, Джексон, Джонс, Дэвис, Кета, Лень, Лэмб, Харклесс, Холидэй, Холмс
Чикаго Буллз: Лавин - 27, Вучевич - 23, Дерозан - 21, Уайт - 13, Досунму - 6, Карузо - 6, Грин - 5, Джонс - 2, Hill, Болл, Браун, Брэдли, Кук, Симонович, Томас, Томпсон, Уильямс
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