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«Торонто» на выезде обыграли «Лейкерс», «Юта» уступила «Милуоки»

«Торонто» на выезде обыграли «Лейкерс», «Юта» уступила «Милуоки»
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Очередной игровой день регулярного чемпионата НБА завершали две игры – «Юта Джаз» принимала «Милуоки Бакс» на «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити (США), а «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Торонто Рэпторс» на «Крипто.ком Арена».

Матч между «Ютой» и «Милуоки» завершился победой гостей со счётом 117:111. Наиболее результативным игроком матча стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 15 подборов и 4 передач. У «Юты» самым результативным стал разыгрывающий Майк Конли – 29 очков, 2 подбора и 7 передач, а единственным дабл-даблом в составе этой команды отметился центровой Руди Гобер – 18 очков и 14 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2022, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Юта Джаз: Конли - 29, Митчелл - 29, Гобер - 18, О'Нил - 12, Кларксон - 8, Гэй - 5, Пэскелл - 4, Уайтсайд - 3, Хаус - 3, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Богданович, Форрест, Эрнангомес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Холидэй - 29, Миддлтон - 23, Аллен - 9, Портис - 7, Лопес - 6, Мэттьюз - 6, Картер - 5, Ибака - 2, Wigginton, Адетокунбо, Бембри, Коннотон, Мамукелашвили, Нвора, Хилл

В параллельном матче «Лейкерс» уступили «Торонто Рэпторс» (103:114). Самый результативный игрок матча – форвард хозяев Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков, 9 подборов и 3 передачи. Единственный дабл-дабл у игрока «Рэпторс» Паскаля Сиакама – 27 очков, 11 подборов и 5 передач.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2022, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 114
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Хортон-Такер - 20, Уэстбрук - 14, Энтони - 14, Монк - 8, Эллингтон - 6, Брэдли - 4, Ривз - 3, Габриэль - 2, Джонсон - 2, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Дэвис, Нанн, Огастин, Ховард
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 28, Сиакам - 27, Барнс - 21, Буше - 13, Ванвлит - 11, Ачиува - 10, Янг - 2, Берч - 1, Бэнтон - 1, Ануноби, Бонга, Брукс, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
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