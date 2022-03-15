«Торонто» на выезде обыграли «Лейкерс», «Юта» уступила «Милуоки»

Очередной игровой день регулярного чемпионата НБА завершали две игры – «Юта Джаз» принимала «Милуоки Бакс» на «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити (США), а «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Торонто Рэпторс» на «Крипто.ком Арена».
Матч между «Ютой» и «Милуоки» завершился победой гостей со счётом 117:111. Наиболее результативным игроком матча стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 15 подборов и 4 передач. У «Юты» самым результативным стал разыгрывающий Майк Конли – 29 очков, 2 подбора и 7 передач, а единственным дабл-даблом в составе этой команды отметился центровой Руди Гобер – 18 очков и 14 подборов.
В параллельном матче «Лейкерс» уступили «Торонто Рэпторс» (103:114). Самый результативный игрок матча – форвард хозяев Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков, 9 подборов и 3 передачи. Единственный дабл-дабл у игрока «Рэпторс» Паскаля Сиакама – 27 очков, 11 подборов и 5 передач.
- 15 марта 2022
-
08:02
-
08:01
-
06:53
-
06:46
-
05:13
-
00:54
- 14 марта 2022
-
23:55
-
22:44
-
21:52
-
20:49
-
19:56
-
18:59
-
17:54
-
16:22
-
15:39
-
14:37
-
13:28
-
12:39
-
11:39
-
10:48
-
09:32
-
08:36
-
06:29
-
06:10
-
01:00
- 13 марта 2022
-
23:17
-
22:55
-
21:47
-
20:45
-
19:44
-
19:07
-
17:45
-
16:45
-
15:17
-
14:42