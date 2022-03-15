Глава тренерского совета РФБ Станислав Ерёмин рассказал о том, что главный тренер национальной сборной по баскетболу и «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич получил российский паспорт.

«Лукич получил паспорт РФ, он гражданин нашей страны. Это определённая проверка для него. Захочет он остаться или уехать — это исключительно его решение. Но в первом и во втором случаях его можно будет понять. Если же говорить про его первые шаги во главе сборной, то они достойны самых высоких оценок (выиграли три матча квалификации ЧМ-2023 подряд). Это не говорит о том, что он лучше Сергея Базаревича или Евгения Пашутина, но в данный момент оказалось так, что для этого поколения баскетболистов Зоран идеальная кандидатура», — приводит слова Ерёмина «Известия».

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