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Пирс рассказал, сколько очков нужно набирать Леброну, чтобы его команда начала побеждать

Пирс рассказал, сколько очков нужно набирать Леброну, чтобы его команда начала побеждать
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Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации Пол Пирс высказался по поводу нынешнего состояния «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» морально сломлены. Леброн должен набирать 50 очков, чтобы они начали побеждать», — написал Пирс в своём «твиттере».

Напомним, сегодня «Лейкерс» уступили «Торонто Рэпторс» (103:114). Самый результативный игрок матча – форвард хозяев Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков, 9 подборов и 3 передачи. Единственный дабл-дабл у игрока «Рэпторс» Паскаля Сиакама – 27 очков, 11 подборов и 5 передач.

В последних десяти играх «озёрники» одержали лишь две победы. Команда идёт на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений: 29-39.

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