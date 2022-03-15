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Джордан Мики вернулся в «Зенит» вслед за пятью другими легионерами

Джордан Мики вернулся в «Зенит» вслед за пятью другими легионерами
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Американский центровой «Зенита» Джордан Мики вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Напомним, вчера санкт-петербургский клуб объявил о возвращении в команду пяти легионеров: Матеуша Понитки (Польша), Джордана Лойда, Билли Бэрона, Тайсона Картера и Алекса Пойтресса (все – США).

Таким образом, из легионеров сине-бело-голубые потеряли только двух литовцев — Артураса Гудайтиса и Миндаугаса Кузминскаса и двух американцев — Коннера Фрэнкэмпа и Шабазза Напьера.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Мики принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 12 очков, совершал 4,3 подбора и отдавал 2 передачи. В матчах регулярного чемпионата Евролиги Джордан появлялся на площадке 21 раз, в среднем за это время принося своей команде 11 очков, совершая 4,4 подбора и отдавая 0,9 передачи.

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