Гомельский оценил игру американского новичка ЦСКА Уэйра

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о новичке ЦСКА, американском разыгрывающем Каспере Уэйре. В матче с «Зенитом» Уэйр набрал 14 очков, совершил один подбор и отдал 3 передачи.



«Уэйр мне понравился. Он создавал на площадке в позиционном нападении, сам представлял угрозу, отлично управлял быстрыми прорывами. А четыре потери — следствие несогласованности с новыми партнёрами. Особенно две передачи на Милутинова. Никола такие мячи не ловит.



Он и в позиционном нападении, и в быстром прорыве был созидателем. Я обратил внимание на то, что Уэйр и в защите действует цепко и умело. Думаю, что отличное приобретение», — написал Гомельский на своём официальной сайте.