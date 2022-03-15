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Гомельский оценил игру американского новичка ЦСКА Уэйра

Гомельский оценил игру американского новичка ЦСКА Уэйра
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о новичке ЦСКА, американском разыгрывающем Каспере Уэйре. В матче с «Зенитом» Уэйр набрал 14 очков, совершил один подбор и отдал 3 передачи.

«Уэйр мне понравился. Он создавал на площадке в позиционном нападении, сам представлял угрозу, отлично управлял быстрыми прорывами. А четыре потери — следствие несогласованности с новыми партнёрами. Особенно две передачи на Милутинова. Никола такие мячи не ловит.

Он и в позиционном нападении, и в быстром прорыве был созидателем. Я обратил внимание на то, что Уэйр и в защите действует цепко и умело. Думаю, что отличное приобретение», — написал Гомельский на своём официальной сайте.

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