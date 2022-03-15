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Расселл Уэстбрук не сумел объяснить причину провальной игры «Лейкерс»

Расселл Уэстбрук не сумел объяснить причину провальной игры «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук не смог ответить на вопрос журналиста о причинах провальных начальных отрезков матчей своей команды. В последних двух встречах калифорнийский клуб пропустил в первые 10 минут 48 очков (в матче с «Финикс Санз») и 33 очка (в матче с «Торонто Рэпторс»).

«Я не уверен. У меня нет для вас ответа на этот вопрос», — приводит слова Уэстбрука обозреватель Харрисон Фейген на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в матче с «Рэпторс» «Лейкерс» уступили со счётом (103:114). Самый результативный игрок матча – форвард хозяев Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков, 9 подборов и 3 передачи. Единственный дабл-дабл у игрока «Рэпторс» Паскаля Сиакама – 27 очков, 11 подборов и 5 передач. Уэстбрук набрал 14 очков.

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