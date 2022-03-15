Источник: «Зенит» потребовал от Матеуша Понитки штраф на семизначную сумму

Журналист Адам Романски заявил, что «Зенит» отказался разрывать контракт с форвардом Матеушем Пониткой, пригрозив внушительным штрафом, если игрок всё-таки захочет разорвать соглашение.



«Клуб не согласился расторгнуть контракт, который рассчитан до 2024 года. Сообщается, что «Зенит» потребовал возмещения убытков в виде штрафа на семизначную сумму. Кроме того, в случае расторжения соглашения Матеушу может грозить двухлетнее отстранение от матчей.



ФИБА, с которой консультировались по этому вопросу, отказывается признавать право игрока на расторжение контракта без компенсации. Насколько я слышал, Понитка может выкупить контракт сразу после этого сезона. «Зенит» полон решимости выиграть чемпионат. Уехавших литовцев засудят на большие деньги.



В заключение хотел бы сказать, что прекрасно понимаю, что это вопрос не воли, а возможности. Было бы славно, если б Матеуш Понитка больше никогда не играл в России, но, к сожалению, он оказался связан из-за долгосрочного контракта в России. Мне жаль», — написал Романски в своём «твиттере».

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