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Энес Кантер получил предложение перейти в реслинг

Энес Кантер получил предложение перейти в реслинг
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Центровой Энес Кантер Фридом рассказал, что ему поступило предложение попробовать свои силы в реслинге, однако он не станет спешить его принимать.

«У меня уже есть предложение, я просто пытаюсь понять, что будет дальше в баскетболе. Мне 29 лет, и я хочу ещё шесть или семь лет быть частью этой игры. Сначала я должен разобраться со своей карьерой в баскетболе и посмотреть, как всё получится. У меня уже есть предложение, я просто не принимаю его прямо сейчас. Я люблю баскетбол и не собираюсь его бросать», — приводит слова Кантера Fightful.

В феврале «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас центровой является свободным агентом. В нынешнем сезоне НБА Энес принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 3,7 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 0,2 передачи.

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