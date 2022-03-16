«Майами» обыграл «Детройт», «Нью-Орлеан» уступил «Финиксу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Майами (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» принимал «Детройт Пистонс». Победу в нём одержал «Майами» со счётом 105:98.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Тайлер Хироу – 29 очков. У «Детройта» выделился Джереми Грант, на его счету 22 очка.

В параллельном матче в Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» провёл игру с «Финикс Санз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 131:115.



Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал Херберт Джонс, набравший 22 очка. Йонас Валанчюнас же заработал дабл-дабл (17 очков и 12 подборов). Лучше всех у «Финикса» выступил Девин Букер, у него 27 очков.