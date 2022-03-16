«Майами» обыграл «Детройт», «Нью-Орлеан» уступил «Финиксу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Майами (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» принимал «Детройт Пистонс». Победу в нём одержал «Майами» со счётом 105:98.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Тайлер Хироу – 29 очков. У «Детройта» выделился Джереми Грант, на его счету 22 очка.
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
105 : 98
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Хироу - 29, Адебайо - 16, Страс - 16, Робинсон - 12, Моррис - 9, Батлер - 8, Лоури - 6, Такер - 5, Дедмон - 2, Оладипо - 2, Smart, Винсент, Гай, Мартин, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Детройт Пистонс: Грант - 22, Ливерс - 16, Багли III - 13, Бей - 13, Джозеф - 9, Хейз - 9, Макгрудер - 8, Олиник - 6, Стюарт - 2, Гарза, Джексон, Диалло, Каннингем, Ли, Пикетт, Смит
В параллельном матче в Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» провёл игру с «Финикс Санз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 131:115.
Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал Херберт Джонс, набравший 22 очка. Йонас Валанчюнас же заработал дабл-дабл (17 очков и 12 подборов). Лучше всех у «Финикса» выступил Девин Букер, у него 27 очков.
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
115 : 131
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Джонс - 22, Макколлум - 21, Валанчюнас - 17, Хэйс - 16, Мёрфи - 11, Грэм - 10, Эрнангомес - 10, Альварадо - 3, Уоллес - 3, Маршалл - 2, Джонсон, Ингрэм, Кларк, Льюис, Нэнс, Снелл, Темпл, Уильямсон
Финикс Санз: Букер - 27, Бриджес - 20, Макги - 19, Эйтон - 18, Пэйн - 14, Крэйг - 11, Краудер - 9, Шамет - 6, Уэйнрайт - 5, Холидей - 2, Lundberg, Бийомбо, Джонсон, Камински, Пол, Пэйтон, Шарич
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