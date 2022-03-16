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Кущенко: отстранение российских клубов от Евролиги противоречит всем регламентам

Кущенко: отстранение российских клубов от Евролиги противоречит всем регламентам
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о решении Евролиги приостановить участие российских клубов в турнирах этой организации.

«Евролига не обозначает свою позицию. В кулуарах прошла информация, что Еврокубок — убыточный турнир и именно в него на следующий сезон могут быть приглашены наши клубы. Думаю, решение будет принято не раньше, чем в период проведения «Финала четырёх» в Белграде.

Если говорить про текущий розыгрыш Евролиги и Еврокубка, то маловероятно, что наши клубы восстановят. Хотя приостановка их участия и аннулирование результатов противоречат всем регламентам, по которым до этого жил международный спорт. А сейчас все решения принимаются без правового статуса. Захотели — убрали. Захотят и вернут. Видимо, сейчас такой подход в современном мире», — цитируют Сергея Кущенко «Известия».

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