Кущенко: отстранение российских клубов от Евролиги противоречит всем регламентам

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о решении Евролиги приостановить участие российских клубов в турнирах этой организации.
«Евролига не обозначает свою позицию. В кулуарах прошла информация, что Еврокубок — убыточный турнир и именно в него на следующий сезон могут быть приглашены наши клубы. Думаю, решение будет принято не раньше, чем в период проведения «Финала четырёх» в Белграде.
Если говорить про текущий розыгрыш Евролиги и Еврокубка, то маловероятно, что наши клубы восстановят. Хотя приостановка их участия и аннулирование результатов противоречат всем регламентам, по которым до этого жил международный спорт. А сейчас все решения принимаются без правового статуса. Захотели — убрали. Захотят и вернут. Видимо, сейчас такой подход в современном мире», — цитируют Сергея Кущенко «Известия».
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