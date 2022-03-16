Кущенко: отстранение российских клубов от Евролиги противоречит всем регламентам

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о решении Евролиги приостановить участие российских клубов в турнирах этой организации.



«Евролига не обозначает свою позицию. В кулуарах прошла информация, что Еврокубок — убыточный турнир и именно в него на следующий сезон могут быть приглашены наши клубы. Думаю, решение будет принято не раньше, чем в период проведения «Финала четырёх» в Белграде.



Если говорить про текущий розыгрыш Евролиги и Еврокубка, то маловероятно, что наши клубы восстановят. Хотя приостановка их участия и аннулирование результатов противоречат всем регламентам, по которым до этого жил международный спорт. А сейчас все решения принимаются без правового статуса. Захотели — убрали. Захотят и вернут. Видимо, сейчас такой подход в современном мире», — цитируют Сергея Кущенко «Известия».