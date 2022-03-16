«У нас ты сможешь играть». Сенатор пригласил Кайри Ирвинга выступать за «Хьюстон»
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Сенатор США от штата Техас Тед Круз пригласил разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга выступать за «Хьюстон Рокетс».
«Разрешите Кайри Ирвингу играть в домашних матчах. Если «Бруклин» не разрешит Кайри играть, то я сделаю ему персональное предложение. Кайри, приезжай к нам в «Хьюстон» и играй за «Рокетс». У нас ты сможешь играть. Он очень хороший баскетболист. Дядя Дрю сидит на скамейке запасных из-за упрямого демократического театра. Это очень глупо», — приводит слова Теда Круза The Hill.
Напомним, Кайри Ирвингу не разрешают принимать участие в домашних матчах команды из-за коронавирусных ограничений, введённых властями Нью-Йорка. Баскетболист отказался от вакцинации, из-за чего может играть только на выезде.
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