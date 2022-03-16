«У нас ты сможешь играть». Сенатор пригласил Кайри Ирвинга выступать за «Хьюстон»

Сенатор США от штата Техас Тед Круз пригласил разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга выступать за «Хьюстон Рокетс».



«Разрешите Кайри Ирвингу играть в домашних матчах. Если «Бруклин» не разрешит Кайри играть, то я сделаю ему персональное предложение. Кайри, приезжай к нам в «Хьюстон» и играй за «Рокетс». У нас ты сможешь играть. Он очень хороший баскетболист. Дядя Дрю сидит на скамейке запасных из-за упрямого демократического театра. Это очень глупо», — приводит слова Теда Круза The Hill.



Напомним, Кайри Ирвингу не разрешают принимать участие в домашних матчах команды из-за коронавирусных ограничений, введённых властями Нью-Йорка. Баскетболист отказался от вакцинации, из-за чего может играть только на выезде.